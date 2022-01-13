غضب بعد مقتل رجل أسود برصاص شرطي أبيض بامريكا

2022-01-13 / 11:46 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أثار مقتل رجل أسود برصاص شرطي أبيض في ظروف غامضة بلبلة في فايتفيل في جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث دعا أقارب الضحية إلى التظاهر الخميس.

وقد دعا المحامي الشهير، بن كرامب، الذي دافع عن الكثير من ضحايا عنف الشرطة وعائلة جايسن ووكر إلى “مسيرة من أجل العدالة” في المدينة الواقعة في كارولاينا الشمالية.

وقد نظمت مجموعات صغيرة من السكان مسيرات عدة هذا الأسبوع في فايتفيل للمطالبة باعتقال الشرطي جيفري هاش في هذه القضية.

والسبت الماضي لم يكن الشرطي الذي يعمل في بلدية المدينة منذ 2005، في الخدمة. حيث كان يقود سيارته مع زوجته وابنته عندما مر بجايسن ووكر الرجل الأعزل البالغ من العمر 37 عاما وهو يعبر الشارع قرب منزل والديه.

وبعد دقائق، فتح النار على ووكر الذي توفي متأثرا بجروحه.

في مقطع فيديو صوره أحد الهواة بعد الحادثة مباشرة ونشر على الإنترنت، قال الشرطي لزملائه الذين اتوا على الفور أن جايسن ووكر ألقى بنفسه وسط الشارع وأنه استخدم المكابح لتجنبه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية تستثني لاعبي كرة القدم الإسبانيين من شرط التطعيم لدخول البلاد

السعودية تستثني لاعبي كرة القدم الإسبانيين من شرط التطعيم…

2022-01-13 / 11:35 مساءً
Photo of اتهموها بـ “الفساد”.. نواب ليبيون يطالبون بوقف عمل حكومة الدبيبة

اتهموها بـ “الفساد”.. نواب ليبيون يطالبون بوقف عمل حكومة…

2022-01-13 / 10:01 مساءً
Photo of شرطة لندن ترفض التحقيق مع جونسون في انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي

شرطة لندن ترفض التحقيق مع جونسون في انتهاك قواعد…

2022-01-13 / 9:43 مساءً
Photo of للمرة الرابعة.. محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإداري لفتى فلسطيني مريض

للمرة الرابعة.. محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإداري لفتى فلسطيني…

2022-01-13 / 8:52 مساءً
Photo of فضيحة تجسس في البرلمان البريطاني

فضيحة تجسس في البرلمان البريطاني

2022-01-13 / 7:24 مساءً
Photo of بتهمة “القتل العمد”.. أسرة الإعلامي وائل الأبراشي تقاضي طبيبه

بتهمة “القتل العمد”.. أسرة الإعلامي وائل الأبراشي تقاضي طبيبه

2022-01-13 / 5:38 مساءً
Photo of السلطات البريطانية تخفض فترة عزل كورونا إلى 5 أيام

السلطات البريطانية تخفض فترة عزل كورونا إلى 5 أيام

2022-01-13 / 4:03 مساءً
Photo of الجزائر: الإعدام لسكرتير الراحل قايد صالح والمؤبد لقائد الدرك الأسبق

الجزائر: الإعدام لسكرتير الراحل قايد صالح والمؤبد لقائد الدرك…

2022-01-13 / 1:00 مساءً
Photo of “محمد” الاسم الأكثر شيوعا في بروكسيل خلال 2021

“محمد” الاسم الأكثر شيوعا في بروكسيل خلال 2021

2022-01-13 / 11:50 صباحًا
Photo of فرنسا.. المعلمون يضربون عن العمل احتجاجا على تدابير كورونا

فرنسا.. المعلمون يضربون عن العمل احتجاجا على تدابير كورونا

2022-01-13 / 10:10 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق