غضب بعد مقتل رجل أسود برصاص شرطي أبيض بامريكا

هبة بريس _ وكالات

أثار مقتل رجل أسود برصاص شرطي أبيض في ظروف غامضة بلبلة في فايتفيل في جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث دعا أقارب الضحية إلى التظاهر الخميس.

وقد دعا المحامي الشهير، بن كرامب، الذي دافع عن الكثير من ضحايا عنف الشرطة وعائلة جايسن ووكر إلى “مسيرة من أجل العدالة” في المدينة الواقعة في كارولاينا الشمالية.

وقد نظمت مجموعات صغيرة من السكان مسيرات عدة هذا الأسبوع في فايتفيل للمطالبة باعتقال الشرطي جيفري هاش في هذه القضية.

والسبت الماضي لم يكن الشرطي الذي يعمل في بلدية المدينة منذ 2005، في الخدمة. حيث كان يقود سيارته مع زوجته وابنته عندما مر بجايسن ووكر الرجل الأعزل البالغ من العمر 37 عاما وهو يعبر الشارع قرب منزل والديه.

وبعد دقائق، فتح النار على ووكر الذي توفي متأثرا بجروحه.

في مقطع فيديو صوره أحد الهواة بعد الحادثة مباشرة ونشر على الإنترنت، قال الشرطي لزملائه الذين اتوا على الفور أن جايسن ووكر ألقى بنفسه وسط الشارع وأنه استخدم المكابح لتجنبه.

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