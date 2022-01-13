السعودية تستثني لاعبي كرة القدم الإسبانيين من شرط التطعيم لدخول البلاد

2022-01-13 / 11:35 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

استثنت السعودية لاعبي كرة القدم الإسبانيين من قاعدة إلزام الزائرين بتقيدم شهادة “التطعيم الكامل ضد كورونا”، من أجل السماح للفرق المنافسة في كأس السوبر الإسباني باللعب على أرضها.

التطعيم الكامل إلزامي لدخول المملكة وفقا للإرشادات الموجودة على موقع الويب الحكومي. ومع ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة “رويترز” إنه حدث استثناء.

وأوضحت المصادر أن السعودية أجرت استثناءات بعد تفاوض الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع السلطات المحلية للسماح لجميع اللاعبين والموظفين من أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد بدخول البلاد واللعب في البطولة التي تبدأ من 10 إلى 16 يناير/ كانون الثاني.

أعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي، اليوم الخميس، أنه لن يضم مدافع أتلتيكو مدريد رينان لودي في المباراتين التاليتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لأن اللاعب لم يطعم بشكل كامل.

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