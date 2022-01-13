الكان : حافلة منتخب الجزائر تثير السخرية

2022-01-13 / 11:20 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أثارت حافلة منتخب الجزائر خلال التدريبات في النسخة الـ 33 من بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون، موجة من السخرية والجدل على شبكات التواصل الاجتماعي.

وظهر المنتخب الجزائري داخل حافلات صغيرة “ميكروباص” بينهم، نجم مانشستر سيتي، رياض محرز.

ووفق وسائل إعلام جزائرية، فقد تفاجأ لاعبو المنتخب من عدم وجود حافلتهم بعد انتهاء الحصة التدريبية، ليتم استخدام الحافلات الصغيرة ونقلهم على دفعات إلى الفندق.

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‫4 تعليقات

  2. بغض النظر عن ما هو سياسي أو أو أو؛هاكاك كيربحونا حيت دياولنا كيوفرو ليهم كاع وسائل الراحة حتا ماتايبقاو لاقيين مايديرو تيخصرو؛وباراكا من هاد المواضيع البايخة

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