الكان : حافلة منتخب الجزائر تثير السخرية
هبة بريس _ متابعة
أثارت حافلة منتخب الجزائر خلال التدريبات في النسخة الـ 33 من بطولة أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون، موجة من السخرية والجدل على شبكات التواصل الاجتماعي.
وظهر المنتخب الجزائري داخل حافلات صغيرة “ميكروباص” بينهم، نجم مانشستر سيتي، رياض محرز.
ووفق وسائل إعلام جزائرية، فقد تفاجأ لاعبو المنتخب من عدم وجود حافلتهم بعد انتهاء الحصة التدريبية، ليتم استخدام الحافلات الصغيرة ونقلهم على دفعات إلى الفندق.
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4 تعليقات
ثقاداو الفلوس
بغض النظر عن ما هو سياسي أو أو أو؛هاكاك كيربحونا حيت دياولنا كيوفرو ليهم كاع وسائل الراحة حتا ماتايبقاو لاقيين مايديرو تيخصرو؛وباراكا من هاد المواضيع البايخة
نضرا لضروف الكامرون فلا تستغربو السلامة قبل كل شيء
الله يشفيكم من مرض الجزائر
تحبو تخلقو أشياء باه تستشفاو هاذا مرض خبيث