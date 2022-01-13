تسليم الشواهد للمستفيدين من برنامج الاندماج المهني “انطلاقة

هبة بريس

جرى، اليوم الخميس بالدار البيضاء، تنظيم حفل تسليم الشواهد لأزيد من 60 من المستفيدين من الدفعة الثانية لبرنامج الاندماج المهني “مبادرة انطلاقة” للاندماج المهني للشباب في وضعية NEET (بدون شغل ولا يتلقى تعليم أو تكوين) ، وذلك من خلال الرياضة.

وتعد هذه العملية ، التي بادرت إليها المنظمة غير الحكومية Tibu Africa، ثمرة دورة تكوينية امتدت 12 شهرا لفائدة الشباب، والتي تهدف إلى تأهيلهم ليكونوا قادرين على الاستجابة بشكل كبير لمتطلبات سوق الشغل ، وتمكينهم من الاستفادة من تكوين نظري وتطبيقي ، مع تعزيز إنشاء تحالف رياضي وقابل للتشغيل في صفوف المستفيدين من البرنامج والفاعلين في صناعة الرياضة.

خلال هذا التكوين، الذي دام تسعة أشهر من التلقين وثلاثة أشهر من المواكبة للاندماج المهني، أتيحت لهؤلاء الشباب الفرصة لفهم معالم قابلية التشغيل بشكل أفضل، لتطوير مهارات جديدة وتكميلية لأولئك الذين تم تعليمهم ، وللتقييم الذاتي لإتقانهم

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