تسليم الشواهد للمستفيدين من برنامج الاندماج المهني “انطلاقة

2022-01-13 / 10:58 مساءً
0
هبة بريس

جرى، اليوم الخميس بالدار البيضاء، تنظيم حفل تسليم الشواهد لأزيد من 60 من المستفيدين من الدفعة الثانية لبرنامج الاندماج المهني “مبادرة انطلاقة” للاندماج المهني للشباب في وضعية NEET (بدون شغل ولا يتلقى تعليم أو تكوين) ، وذلك من خلال الرياضة.

وتعد هذه العملية ، التي بادرت إليها المنظمة غير الحكومية Tibu Africa، ثمرة دورة تكوينية امتدت 12 شهرا لفائدة الشباب، والتي تهدف إلى تأهيلهم ليكونوا قادرين على الاستجابة بشكل كبير لمتطلبات سوق الشغل ، وتمكينهم من الاستفادة من تكوين نظري وتطبيقي ، مع تعزيز إنشاء تحالف رياضي وقابل للتشغيل في صفوف المستفيدين من البرنامج والفاعلين في صناعة الرياضة.

خلال هذا التكوين، الذي دام تسعة أشهر من التلقين وثلاثة أشهر من المواكبة للاندماج المهني، أتيحت لهؤلاء الشباب الفرصة لفهم معالم قابلية التشغيل بشكل أفضل، لتطوير مهارات جديدة وتكميلية لأولئك الذين تم تعليمهم ، وللتقييم الذاتي لإتقانهم

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمم المتحدة: المغرب من ضمن خمسة بلدان إفريقية حققت الهدف العالمي للتلقيح ضد كوفيد

الأمم المتحدة: المغرب من ضمن خمسة بلدان إفريقية حققت…

2022-01-13 / 10:39 مساءً
Photo of دراسة : واقع سوق الشغل بالمغرب ” مقلق “

دراسة : واقع سوق الشغل بالمغرب ” مقلق “

2022-01-13 / 7:07 مساءً
Photo of قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات…المغرب في المرتبة الرابعة

قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات…المغرب في المرتبة الرابعة

2022-01-13 / 6:35 مساءً
Photo of وكالةاسبانية : مخطط الحكم الذاتي بالصحراء يحظى بـ “دعم غير مسبوق”

وكالةاسبانية : مخطط الحكم الذاتي بالصحراء يحظى بـ “دعم…

2022-01-13 / 6:24 مساءً
Photo of ” فيدرالية اليسار” تسائل بوريطة حول معاناة المغاربة العالقين بالخارج

” فيدرالية اليسار” تسائل بوريطة حول معاناة المغاربة العالقين…

2022-01-13 / 6:08 مساءً
Photo of تخصيص 375 مليون درهم لتأهيل بنيات استقبال مرضى كورونا بالبيضاء

تخصيص 375 مليون درهم لتأهيل بنيات استقبال مرضى كورونا…

2022-01-13 / 5:43 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين شخص تلقوا الجرعة…

2022-01-13 / 5:29 مساءً
Photo of حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-13 / 4:56 مساءً
Photo of ضمنهم 52 امرأة.. البحرية الملكية تنقذ 177 مهاجرا سريا

ضمنهم 52 امرأة.. البحرية الملكية تنقذ 177 مهاجرا سريا

2022-01-13 / 4:48 مساءً
Photo of “فيدرالية” تؤكد توفر أدوية علاج “كوفيد19” بالصيدليات

“فيدرالية” تؤكد توفر أدوية علاج “كوفيد19” بالصيدليات

2022-01-13 / 4:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق