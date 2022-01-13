الأمم المتحدة: المغرب من ضمن خمسة بلدان إفريقية حققت الهدف العالمي للتلقيح ضد كوفيد

2022-01-13 / 10:39 مساءً
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هبة بريس

تمكن المغرب من إدراج اسمه ضمن قائمة خمسة بلدان إفريقية فقط تمكنت من تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في تلقيح 10 في المائة من السكان ضد فيروس كورونا قبل متم شتنبر الماضي و40 في المائة قبل نهاية عام 2021.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة حول “وضع وآفاق الاقتصاد العالمي في عام 2022″، تم تقديمه اليوم الخميس في نيويورك، بأن معظم البلدان في إفريقيا قامت بتلقيح أقل من 5 في المائة من سكانها، ولم تصل إلى أهداف التلقيح التي سطرتها منظمة الصحة العالمية، مبرزا أن خمسة دول فقط في القارة تمكنت من تحقيق هذا الهدف، وهي المغرب والرأس الأخضر وموريشيوس وسيشيل وتونس

وحسب منظمة الصحة العالمية، لا تزال معدلات التلقيح منخفضة في إفريقيا، حيث تم تلقيح 102 مليون شخصا فقط، أي 7.5 في المائة من السكان، بشكل كامل، في حين لا يزال يتعين على أكثر من 80 في المائة من السكان تلقي الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد19.

وفي بداية دجنبر الماضي، سجلت الوكالة الأممية زيادة بنسبة 83 في المائة في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 في إفريقيا، والتي تسببت فيها متغيرات دلتا وأوميكرون.

وبناء على تقييم جديد للوباء قامت به، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن موجات جديدة يمكن أن تتراكم، في سياق قد لا تصل فيه القارة إلى تغطية 70 في المائة من الساكنة بالتلقيح قبل غشت 2024.

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