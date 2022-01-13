اتهموها بـ “الفساد”.. نواب ليبيون يطالبون بوقف عمل حكومة الدبيبة

2022-01-13 / 10:01 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

طالب 15 عضوا في مجلس النواب الليبي، الخميس، بوقف عمل الحكومة الليبية والتحقيق معها على خلفية شبهات “فساد”، وتشكيل حكومة تكنوقراط تهيئ الظروف لإجراء الانتخابات.

وأعلن هؤلاء النواب في بيان نشر على موقع البرلمان الليبي الإلكتروني الرسمي “براءتهم” من الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ووصفوها بـ”حكومة الفساد”، مطالبين النائب العام بوقفها عن العمل والتحقيق معها.

وطالب النواب رئيس البرلمان “بوضع بند اختيار رئيس حكومة جديد لتشكيل حكومة تكنوقراط على جدول أعمال المجلس، يكون هدفها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن ورفع حالة القوة القاهرة”.

وفي بيان لاحق أعلن رئيس البرلمان عقد جلسة لمجلس النواب الليبي في طبرق، يوم الإثنين المقبل، من دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر.

وكان مجلس النواب الليبي سحب الثقة من “حكومة الوحدة الوطنية” في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أن الحكومة ستستمر في أعمالها حتى تسلم السلطة لحكومة منتخبة.

كان من المفترض أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 من ديسمبر الماضي، وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة في جنيف وتونس.

لكن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل هذا الموعد النهائي الحاسم لمدة شهر واحد في عملية الانتقال التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي يفترض أن تخرِج هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011

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