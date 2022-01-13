الطلبة المهندسون يرفضون إجراء الامتحانات حضوريا بسبب تفشي كورونا

2022-01-13 / 9:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طالبت التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بضرورة “الإسراع بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا على صعيد المؤسسات بصفة مكثفة، قبل إصدار أي قرار يهم الإمتحانات أو نمط الدراسة؛ خاصة مع الإرتفاع المهول في عدد الحالات المُصابة”.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن مجموعة من فروع المؤسسة “سجلت حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، بلغت في بعض المدارس أزيد من 20 حالة إصابة”، معتبرة أن فرض إجراء الإمتحانات بشكل حضوري “لا يلائم الوضعية الداخلية لبعض فروع المؤسسة”.

وأكد الطلبة المهندسون، أن اعتماد هذه الصيغة يعد “ضربا تاما في المذكرة رقم 522/01 الصادرة عن الوزارة الوصية يوم 23 دجنبر 2021 القاضية بتأجيل امتحانات الدورة الخريفية كلما اقتضى الأمر ذلك أو إجراؤها عن بعد”.

ودعا طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب، إدارات المؤسسات المذكورة، إلى ضرورة “الحفاظ على الصحة العامة لمختلف مكونات المدارس، من خلال الأخذ بعين الإعتبار الحالة الوبــائية داخل المؤسسات

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