شرطة لندن ترفض التحقيق مع جونسون في انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي

2022-01-13 / 9:43 مساءً
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هبة بريس

أعلنت شرطة لندن أنها لن تحقق مع رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتهاكه المحتمل لقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد أفادت بأن بوريس جونسون شارك في حفلة أقيمت في مقره في مايو 2020، عندما كانت هناك قيود صارمة على الأنشطة الاجتماعية في بريطانيا بسبب وباء فيروس كورونا.

وفسرت الشرطة عدم فتح تحقيق مع جونسون بأنها لا تفتح تحقيقات في انتهاكات قيود كورونا في حال تم الإبلاغ عنها بعد مرور وقت طويل من الحدث المفترض.

وأشارت الشرطة إلى أنها على اتصال بمكتب رئيس الوزراء الذي فتح تحقيقا خاصا به في هذه القضية. وفي حال تم اكتشاف أي انتهاك للقواعد في أنشطة المشاركين في الحفلة، سيحال الملف إلى الشرطة للنظر فيه.

وكان جونسون قد اعترف بمشاركته في تلك الحفلة، وقدم الاعتذار عن تصرفاته، بينما دعته قوى المعارضة لتقديم الاستقالة.

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