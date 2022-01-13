دفن جثامين تازيين ضحايا الهجرة السرية

2022-01-13 / 8:31 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

توصلت أسر من مدينة تازة بالحي الحسني، بجثامين أبنائها الذين قضوا نحبهم غرقا رفقة آخرين والذين توفوا جراء الهجرة السرية بعد ما انقلب بهم قارب الموت ليلة رأس السنة الميلادية في البحر.

وتم تشييع جثامين الضحايا اليوم الخميس 13 يناير الجاري، وسط أجواء من الحسرة والحزن التي عمت دويهم وجيرانهم ، بسبب مصيرهم المفجع بحثا عن تحقيق حلمهم بمعانقة الضفة الاسبانية، لكن الحلم تحول إلى كابوس مفزع ومأساوي.

وتجدر الإشارة، أن مدينة تازة عرفت السنة الماضية محاولات متعددة للهجرة السرية لأبناء المدينة والإقليم (شباب ويافعين) ، انطلاقا من عدد من الشواطئ الشمالية للمملكة، هناك من استطاع العبور إلى الضفة الإسبانية، فيما لقي البعض مصيرا مأساويا إثر غرقهم وموتهم بعمق مياه البحر

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