جو بايدن

أمريكا تستعين بالجيش لمواجهة متحور أوميكرون

2022-01-13 / 8:25 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن ألف عامل صحي عسكري سيتم نشرهم في 6 ولايات لمساعدة المستشفيات التي تعاني جراء تصاعد الإصابات بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن فرقا مكونة من 7 إلى 25 ممرضة وطبيبا عسكريا وأفراد آخرين سيبدأ وصولها إلى ولايات ميتشغان ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوهايو ورود أيلاند، الأسبوع المقبل لدعم غرف الطوارئ، والسماح لموظفي المستشفيات في الاستمرار في تقديم الرعاية الأخرى، بحسب “رويترز”.

وكان من المقرر أن يعالج بايدن استجابة إدارته لكوفيد 19 مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومدير إدارة الطوارئ الفيدرالية دين كريسويل صباح اليوم .
قال كريسويل إن الولايات الأخرى قد تحتاج على الأرجح إلى تعزيزات من الأطباء والممرضات الفيدراليين للمساعدة في مواجهة كوفيد 19 والرعاية الأخرى، في الوقت الذي تضرب البلاد موجة من متحور أوميكرون البلاد.

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