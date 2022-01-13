قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات…المغرب في المرتبة الرابعة

هبة بريس _ الرباط

حلت المملكة العربية السعودية في المركز الأول في قائمة الدول العربية الأكثر بيعا للسيارات خلال تسعة أشهر من سنة 2021.

وبيعت في السعودية أكثر من 440 ألف سيارة، وتلتها مصر بـ198 ألف سيارة، حسب التصنيف الذي نشره موقع “اقتصاد الشرق”، يوم أمس الأربعاء عبر “تويتر”.

وحلّ المغرب في المرتبة الرابعة عربيا ببيع 131.6 ألف سيارة، وتونس في المرتبة الثامنة ببيع نحو 46 ألف سيارة.

وحلت الجزائر بالمرتبة الأخيرة، بواقع 15.9 ألف سيارة فقط.

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