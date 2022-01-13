وكالةاسبانية : مخطط الحكم الذاتي بالصحراء يحظى بـ “دعم غير مسبوق”
أكدت وكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، أن مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب بغية الطي النهائي للنزاع حول الصحراء المغربية، يحظى بـ “دعم غير مسبوق”.
وسجلت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الخميس، أن دولا كالولايات المتحدة، ألمانيا وفرنسا أشادت بمقاربة المغرب وأبرزت أهمية مخطط الحكم الذاتي في تسوية هذه القضية.
وذكرت بأن الإدارة الأمريكية كانت قد اعترفت في دجنبر 2019 بسيادة المغرب على الصحراء، مؤكدة أن هذا الموقف يظل ثابتا، ما يشكل “دعما كبيرا” للمغرب.
وإلى جانب ذلك – تضيف “يوروبا بريس” -، فإن الحكومة الفيدرالية الألمانية نوهت مؤخرا بأهمية مقترح الحكم الذاتي، واصفة إياه بـ “المساهمة المهمة” من أجل تسوية هذا النزاع.
وفي نفس السياق، أشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن فرنسا ما فتئت تؤكد أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يعد “المسار الوحيد” الكفيل بوضع حد لهذا النزاع.
2 تعليقات
لم يعد هناك لا حكم دايتى ولا هم يحزنون الصحراء مغربية قبل وجود شئ اسمه الجزائر اللقيطة صنيعة فرنسا وعلى المغرب ان يطالب بالصحراء الشرقية المغربية المحتلة من طرف الاحتلال البوخروبي الجزائري.
لا حل لقضية الصحراء المغربية من هذا النزاع المصطنع من طرف الجارة الحاقدة الجزاىر الا الحكم الذاتي لا غير اما الصحراء فهي في مغربها تشهد تنمية شاملة وتعيش في امن واستقرار وازدهار مستمر الصحراء في مغربها زهاء خمسة عقود ايها العدو لا تكن مغرورا او تغوص في الاحلام والاوهام ملف الصحراء انتهى زمان عاش المملكة المغربية العلوية الشريفة والامة العريقة في التاريخ الحافل بالحضارات والبطولات والانتصارات