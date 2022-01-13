وكالةاسبانية : مخطط الحكم الذاتي بالصحراء يحظى بـ “دعم غير مسبوق”

2022-01-13 / 6:24 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أكدت وكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، أن مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب بغية الطي النهائي للنزاع حول الصحراء المغربية، يحظى بـ “دعم غير مسبوق”.

وسجلت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الخميس، أن دولا كالولايات المتحدة، ألمانيا وفرنسا أشادت بمقاربة المغرب وأبرزت أهمية مخطط الحكم الذاتي في تسوية هذه القضية.

وذكرت بأن الإدارة الأمريكية كانت قد اعترفت في دجنبر 2019 بسيادة المغرب على الصحراء، مؤكدة أن هذا الموقف يظل ثابتا، ما يشكل “دعما كبيرا” للمغرب.

وإلى جانب ذلك – تضيف “يوروبا بريس” -، فإن الحكومة الفيدرالية الألمانية نوهت مؤخرا بأهمية مقترح الحكم الذاتي، واصفة إياه بـ “المساهمة المهمة” من أجل تسوية هذا النزاع.

وفي نفس السياق، أشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن فرنسا ما فتئت تؤكد أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يعد “المسار الوحيد” الكفيل بوضع حد لهذا النزاع.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دراسة : واقع سوق الشغل بالمغرب ” مقلق “

دراسة : واقع سوق الشغل بالمغرب ” مقلق “

2022-01-13 / 7:07 مساءً
Photo of قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات…المغرب في المرتبة الرابعة

قائمة الدول الأكثر شراء للسيارات…المغرب في المرتبة الرابعة

2022-01-13 / 6:35 مساءً
Photo of ” فيدرالية اليسار” تسائل بوريطة حول معاناة المغاربة العالقين بالخارج

” فيدرالية اليسار” تسائل بوريطة حول معاناة المغاربة العالقين…

2022-01-13 / 6:08 مساءً
Photo of تخصيص 375 مليون درهم لتأهيل بنيات استقبال مرضى كورونا بالبيضاء

تخصيص 375 مليون درهم لتأهيل بنيات استقبال مرضى كورونا…

2022-01-13 / 5:43 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.7 ملايين شخص تلقوا الجرعة…

2022-01-13 / 5:29 مساءً
Photo of حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-13 / 4:56 مساءً
Photo of ضمنهم 52 امرأة.. البحرية الملكية تنقذ 177 مهاجرا سريا

ضمنهم 52 امرأة.. البحرية الملكية تنقذ 177 مهاجرا سريا

2022-01-13 / 4:48 مساءً
Photo of “فيدرالية” تؤكد توفر أدوية علاج “كوفيد19” بالصيدليات

“فيدرالية” تؤكد توفر أدوية علاج “كوفيد19” بالصيدليات

2022-01-13 / 4:28 مساءً
Photo of بحضور هلال.. بوريطة يتباحث مع دي ميستورا ويؤكد أسس الموقف المغربي

بحضور هلال.. بوريطة يتباحث مع دي ميستورا ويؤكد أسس…

2022-01-13 / 3:44 مساءً
Photo of شنقريحة يحول كرة القدم الى ساحة معارك لتغطية جرائمه ضد الشعب الجزائري

شنقريحة يحول كرة القدم الى ساحة معارك لتغطية جرائمه…

2022-01-13 / 3:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق