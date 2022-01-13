وكالةاسبانية : مخطط الحكم الذاتي بالصحراء يحظى بـ “دعم غير مسبوق”

هبة بريس _ الرباط

أكدت وكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، أن مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب بغية الطي النهائي للنزاع حول الصحراء المغربية، يحظى بـ “دعم غير مسبوق”.

وسجلت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الخميس، أن دولا كالولايات المتحدة، ألمانيا وفرنسا أشادت بمقاربة المغرب وأبرزت أهمية مخطط الحكم الذاتي في تسوية هذه القضية.

وذكرت بأن الإدارة الأمريكية كانت قد اعترفت في دجنبر 2019 بسيادة المغرب على الصحراء، مؤكدة أن هذا الموقف يظل ثابتا، ما يشكل “دعما كبيرا” للمغرب.

وإلى جانب ذلك – تضيف “يوروبا بريس” -، فإن الحكومة الفيدرالية الألمانية نوهت مؤخرا بأهمية مقترح الحكم الذاتي، واصفة إياه بـ “المساهمة المهمة” من أجل تسوية هذا النزاع.

وفي نفس السياق، أشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن فرنسا ما فتئت تؤكد أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يعد “المسار الوحيد” الكفيل بوضع حد لهذا النزاع.

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