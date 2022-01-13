” فيدرالية اليسار” تسائل بوريطة حول معاناة المغاربة العالقين بالخارج

هبة بريس _ الرباط

قاربت فاطمة التامني البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار معاناة المغاربة المقيمين بالخارج وذلك في سؤال كتابي وجهته لناصر بوريطة .

وساءلت البرلمانية وزير الخارجية حول الإجراءات المزمع اتخاذها لطمأنة جميع المغاربة العالقين بالخارج، وإرجاعهم إلى وطنهم.

ونبهت التامني إلى أن أكثر ما يشكو منه المواطنون المغاربة العالقون بالخارج، هو ضعف التواصل من أجل تزويدهم بالمعلومات والحلول المستقبلية من أجل طمأنتهم ودعمهم.

وقالت الاخيرة ” أن العديد من العالقين يعيشون المعاناة، التي تزداد يوما بعد يوم، ما يستوجب ضرورة اتخاذ حلول استثنائية وعاجلة من أجل إرجاعهم للبلده ” .

وتوقف السؤال على الصعوبات التي تعرفها مسألة العودة الفورية لكل المواطنين العالقين في الخارج إلى بلدهم المغرب في ظل الحالة الوبائية الحالية، مشيرة إلى ضعف التواصل معهم لطمأنتهم رغم كل المجهود الذي تقوم به الوزارة في مجموعة من الدول لرعاية مصالح المواطنين.

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