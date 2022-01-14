طقس الجمعة.. أجواء باردة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، استمرار الطقس البارد نسبيا بمرتفعات الأطلس، الريف، المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي مع تكون صقيع محلي.

وسيلاحظ شكل كتل ضبابية محلية، خلال الصباح والليل، بالسواحل المحيطية الشمالية والجنوبية. وستهم قطرات مطرية محلية مرتفعات الأطلس الكبير وغرب الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء قليلة إلى أحيانا غائمة جزئيا بأقصى جنوب المملكة. كما ستهم قطرات متفرقة، خلال الليلة القادمة، شرق الواجهة المتوسطية، وزوابع رملية المنطقة الجنوبية

وستهب الرياح محليا قوية شرقية بالأقاليم الجنوبية والبوغاز.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 1 درجة و5 درجات بمرتفعات الريف، المنطقة الشرقية ووالماس، وما بين 9 و16 درجة بالسواحل وبمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 4 و10 درجات بباقي ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا بمجموع ارجاء المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0