ارتفاع عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد الأساسي ب 5,4 بالمائة

هبة بريس

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد الأساسي، سجل ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة خلال سنة 2020 ، ليبلغ 1,5 مليون مستفيد .

وأبرزت الهيئة في تقريرها السنوي الخاص بسنة 2020، أن المستفيدين يتوزعون بين المتقاعدين بنسبة 69,4 في المائة، والمستفيدين من معاشات ذوي الحقوق (الأرامل والأيتام) بنسبة 30,6 في المائة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدد المساهمين النشيطين خلال سنة 2020، بلغ حوالي 4,5 مليون شخص، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة، مقارنة مع سنة 2019.

ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تقلص عدد المنخرطين المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 6,7 في المائة، جراء تداعيات الأزمة الصحية على سوق الشغل .

وأضاف البلاغ أن نسبة التغطية المتعلقة بالتقاعد بلغت 42,4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، مقابل 42,5 في المائة برسم السنة المنصرمة، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 0,1 نقطة مقارنة مع سنة 2019.

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