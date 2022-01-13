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تخصيص 375 مليون درهم لتأهيل بنيات استقبال مرضى كورونا بالبيضاء

2022-01-13 / 5:43 مساءً
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هبة بريس

تم رصد غلاف مالي بقيمة 375 مليون درهم، من أجل تمويل البرنامج الاستعجالي الخاص بالمجال الصحي، لعمالة الدار البيضاء ، والاتفاقية المتعلقة بتمويل خدمات تأهيل بنيات استقبال المرضى المصابين بكوفيد 19.

وأوضح مجلس عمالة الدار البيضاء ، في بلاغ له ، عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس مؤخرا ، أنه تمت المصادقة على أربع نقط في جدول أعمال الدورة، من أهمها البرنامج الاستعجالي لعمالة الدارالبيضاء والاتفاقية المتعلقة بتمويل خدمات تأهيل بنيات استقبال المرضى المصابين بكوفيد 19.

وأضاف البلاغ أن المبلغ المالي المخصص للبرنامج الاستعجالي لعمالة الدارالبيضاء، ستساهم فيه المجالس الثلاث بالتساوي .

وفي التفاصيل ، يغطي البرنامج تأهيل بنيات استقبال المرضى المصابين بكوفيد 19 بكل من مستشفى ابن رشد ، والمركز الاسثشفائي عين السبع ومشرحة كلية الطب بالدارالبيضاء بالإضافة إلى الفنادق التي تستقبل مرضى كوفيد 19 .

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