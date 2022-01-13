الصورة تعبيرية

السلطات البريطانية تخفض فترة عزل كورونا إلى 5 أيام

2022-01-13 / 4:03 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤولون بريطانيون اليوم الخميس أن فترة العزل الذاتي للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بكوفيد-19 في بريطانيا ستقل بداية من الأسبوع المقبل إلى خمسة أيام كاملة بدلا من سبعة.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد اليوم الخميس، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن معدل دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد بدأ في التباطؤ.

وأضاف جاويد أمام البرلمان أن “البيانات الرسمية تشير إلى أن ثلثي الأشخاص لا يصبحوا معديين بعد ثبوت إصابتهم بكوفيد” وأوضح أيضا أنه “بدءا من يوم الاثنين، يمكن للمصابين الخروج من العزل بداية من اليوم السادس، بعد فحصين سلبيين اثنين”.

وحث جاويد الناس على الاستمرار في الفحص الذاتي للفيروس، “لنتمكن من استعادة الحريات في هذه البلاد بينما نحافظ على سلامة الجميع”.

وحاليا، يمكن خروج المصابين من العزل الذاتي بعد 7 أيام إن جاءت نتيجة فحصهم سلبية في اليومين السادس والسابع.

وشهدت المملكة المتحدة أعدادا قياسية من الحالات اليومية المؤكدة في عيد الميلاد والعام الجديد، تجاوزت 200 ألف إصابة في بعض الأيام، بينما ينتشر المتحور “أوميكرون” بشكل أسرع.

وتضررت الصناعات من التجزئة إلى التعليم والبنية التحتية كالنقل العام وخدمات البريد بشكل بالغ بعد إصابة العشرات من العاملين واضطرارهم الخضوع للعزل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بتهمة “القتل العمد”.. أسرة الإعلامي وائل الأبراشي تقاضي طبيبه

بتهمة “القتل العمد”.. أسرة الإعلامي وائل الأبراشي تقاضي طبيبه

2022-01-13 / 5:38 مساءً
Photo of الجزائر: الإعدام لسكرتير الراحل قايد صالح والمؤبد لقائد الدرك الأسبق

الجزائر: الإعدام لسكرتير الراحل قايد صالح والمؤبد لقائد الدرك…

2022-01-13 / 1:00 مساءً
Photo of “محمد” الاسم الأكثر شيوعا في بروكسيل خلال 2021

“محمد” الاسم الأكثر شيوعا في بروكسيل خلال 2021

2022-01-13 / 11:50 صباحًا
Photo of فرنسا.. المعلمون يضربون عن العمل احتجاجا على تدابير كورونا

فرنسا.. المعلمون يضربون عن العمل احتجاجا على تدابير كورونا

2022-01-13 / 10:10 صباحًا
Photo of الصحة العالمية: أوميكرون فيروس خطر على غير المطعمين

الصحة العالمية: أوميكرون فيروس خطر على غير المطعمين

2022-01-13 / 9:50 صباحًا
Photo of يونايتد إيرلاينز” تلغي رحلات جوية بعد إصابة 3 آلاف موظف بكورونا

يونايتد إيرلاينز” تلغي رحلات جوية بعد إصابة 3 آلاف…

2022-01-13 / 8:00 صباحًا
Photo of مشروع قانون أميركي لمعاقبة بوتين إن غزت روسيا أوكرانيا

مشروع قانون أميركي لمعاقبة بوتين إن غزت روسيا أوكرانيا

2022-01-12 / 11:45 مساءً
Photo of ائتلاف أحزاب يستنكر “ممارسات نظام شمولي ” بالجزائر

ائتلاف أحزاب يستنكر “ممارسات نظام شمولي ” بالجزائر

2022-01-12 / 11:19 مساءً
Photo of كويكب يقترب من الأرض بسرعة هائلة

كويكب يقترب من الأرض بسرعة هائلة

2022-01-12 / 9:57 مساءً
Photo of سويسرا تتحدث عن “بداية النهاية” لجائحة كورونا

سويسرا تتحدث عن “بداية النهاية” لجائحة كورونا

2022-01-12 / 8:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق