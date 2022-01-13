خاليلوزيتش: سنحاول تحقيق اللقب الذي غاب 46 سنة

هبة بريس - القسم الرياضي

أكد الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش بأن المنتخب الوطني عازم على مواصلة نتائجه الايجابية التي بدأها السنة الماضية بفوزه بجميع المباريات , حيث يأمل في تحقيق لقب الكأس القارية التي غابت عن المغرب مند ازيد من 46 سنة .

وقال وحيد:” فزنا في جميع المباريات عام 2021 , ، ونحن هنا لكي ندافع عن حظوظنا لأننا نتوفر على عناصر جيدة بمقدورها تحقيق حلم الفوز بكأس امم افريقيا التي غابت عن المغرب 46 سنة “.

وتابع حديثه ” نتوفر على إرادة كبيرة للذهاب بعيدا في هذه الكأس، والجمهور المغربي معنا يترقب أن نقدم له النتائج الإيجابية، سنبذل قصارى الجهود لكي نصل إلى هذا المبتغى”.

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