“الكاف” يصدر بيانا رسميا حول أحداث مباراة تونس ومالي

2022-01-13 / 2:48 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم الخميس، بيانا رسميا حول أحداث مباراة تونس ومالي التي أقيمت أمس الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال “الكاف” في بيانه: “فيما يتعلق بمباراة تونس ومالي في ليمبي يوم 12 يناير 2022، جمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جميع التقارير اللازمة من المسؤولين الحاضرين في هذه المباراة”.

وأضاف: “يتم إرسال هذه المستندات حاليا إلى الهيئات المتخصصة في الكاف، ولن يقدم الكاف أي تعليقات أخرى انتظارا لنتائج التحقيقات”.

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