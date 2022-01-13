الحكومة

الحكومة تصادق على مرسوم يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

2022-01-13 / 2:39 مساءً
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتقنية التناظر المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.22.03 بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 الصادر في 16 جمادى الثاني 1432 (20 ماي 2011) بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يهدف إلى إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية.

كما يهدف المرسوم، حسب البلاغ، إلى مراجعة تركيبة مجلس إدارة هذه الوكالة، الذي ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن مجلس الحكومة اطلع على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، بالرباط في 10 دجنبر 2021، ومشروع قانون رقم 101.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بالنيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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‫4 تعليقات

  1. كما كنا نعهد سابقا هاته الفضائح غير موجودة ويجب على كل طالب حر ان صادف مثل هاته السلوكات المحلة للأدب الابلاغ فورا حتى ياخذ عقابه …

  2. بصفتي طالبة ولدي مبادئ وقيم . اني اناشيد اي طالبة تعرضت لأي سلوك غير أخلاقي فعليها إبلاغ إدارة الحرم الجامعي ومن ثم النيابة العامة وشكرا

  3. يجب على الجميع الوقوف على هاته التصرفات التي تمس القيم والمبادئ والضرب على يد من حديد لأي استاذ سولت له نفسه القيام مثل هاته التصرفات …

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