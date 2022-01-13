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بحضور جمعيات حقوقية.. تأجيل محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط بسطات

2022-01-13 / 2:28 مساءً
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هبة بريس_محمد منفلوطي

قرر قاضي جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بسطات التي تحتضن أطوار محاكمة الأساتذة الجامعيين المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ظهر اليوم الخميس، ( قرر) تأجيل المحاكمة إلى 24 يناير الجاري، لسببين اثنين هما تمكين الاطراف المشتكية من اعداد المطالب المدنية، إضافة إلى إعادة استدعاء باقي المصرحين عن طريق النيابة العامة.

فمع بداية المحاكمة، نطق القاضي باسم جلالة الملك “نفتتح الجلسة”، تم التذكير برقم الملف ومثول المتهمين، اثنين منهم في حالة اعتقال واثنين آخرين في حالة سراح، وبعد تم المناداة على المصرحات منهن من حضر ومنهن من تغيب.

هيئة الدفاع كانت حاضرة بقوة وملأت ارجاء القاعة، وحتى ممثلي وسائل الاعلام وبعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية، وحشود المواطنين.

قدمت هيأة الدفاع من جديد العديد من الملتمسات الرامية إلى منح السراح المؤقت للمعتقلين الاثنين نظرا لتوفر كافة الضمانات.

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