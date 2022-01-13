تارودانت : إندلاع حريق بالسوق البلدي لاولاد التايمة يخلف خسائر مادية

2022-01-13 / 1:28 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شب حريق وصف بالمهول في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 13 يناير الجاري، مخلفا خسائر مادية جسيمة، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحريق قد اندلع بشكل مفاجئ بإحدى المحلات التجارية دون معرفة سببه، لينتقل إلى المحلات المجاورة، حيث أتت النيران على جميع محتواياتها، مما خلف حالة من الهلع وسط عدد من المواطنين الذين كانوا بعين المكان.

وأضافت ذات المصادر أن هذا الحادث قد استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية بأولاد تايمة الذين حلوا بعين المكان، كما انخرط عدد من التجار ومواطنين من أجل إخماد الحريق والحيلولة دون انتقال النيران إلى باقي فضاءات السوق، فيما تم فتحت السلطات تحقيقا من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث .

الواقعة تكشف من جديد غياب وسائل الوقاية من الحرائق من فواهات لضخ مياه الاطفاء بداخل السوق، مما يستدعي مراجعة تقنية بهذا الخصوص لدى الجهات المختصة، لحماية السوق من إندلاع حرائق في المستقبل.

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