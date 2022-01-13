دون ضحايا.. حريق يأتي على 16 محلا تجاريا ببني ملال

هبة بريس

تمكنت عناصر من الوقاية المدنية من السيطرة على حريق اندلع، مساء أمس الأربعاء، في 16 محلا للملابس المستعملة ببني ملال دون أن يخلف ضحايا.

وعلم لدى القيادة الإقليمية للوقاية المدنية أن هذا الحريق، الذي ما تزال أسبابه مجهولة، أدى إلى تدمير 16 محلا بإحدى جوطيات المدينة، كانت مخصصة لبيع الملابس المستعملة، قبل أن يتم احتواؤه بسرعة بفضل تدخل عناصر الوقاية المدنية.

وأضاف المصدر ذاته أن الحماية المدنية نشرت ثلاث شاحنات إطفاء لاحتواء هذا الحريق ومنع انتشاره خارج الجوطية.

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