وزير التعليم العالي: 99% من الأساتذة الجامعيين نزهاء

هبة بريس - الرباط

علق عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على ظاهرة التحرش الجنسي بالجامعات، وقضايا “الجنس مقابل النقط” التي أثارت ضجة خلال الآونة الأخيرة.

وخلال استضافته في برنامج “حديث الصحافة” بالقناة الثانية، أمس اعتبر الوزير ظاهرة عالمية، ولا تقتصر على الجامعات المغربية.

ودافع الوزير على صورة وسمعة الأساتذة الجامعيين، مشددا على أن 99 في المائة منهم نزهاء ويشتغلون بكل ثقة.

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