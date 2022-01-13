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وزير التعليم العالي: 99% من الأساتذة الجامعيين نزهاء

2022-01-13 / 11:38 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

علق عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على ظاهرة التحرش الجنسي بالجامعات، وقضايا “الجنس مقابل النقط” التي أثارت ضجة خلال الآونة الأخيرة.

وخلال استضافته في برنامج “حديث الصحافة” بالقناة الثانية، أمس اعتبر الوزير ظاهرة عالمية، ولا تقتصر على الجامعات المغربية.

ودافع الوزير على صورة وسمعة الأساتذة الجامعيين، مشددا على أن 99 في المائة منهم نزهاء ويشتغلون بكل ثقة.

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‫2 تعليقات

  1. قال الوزير ان 99,99% من الاساتذة نزهاء وفي التعليق 99% وإن فرضنا جدلا أن هذا صحيح فيعني ان هناك 10 استاذ فاسدين في كل 1000 استاذ اي 200 استاذ فاسد في المغرب كله!!! اظن ان هناك غلط ما هذا العدد يوجد في جامعة واحدة. اللهم ان كانت كل الجامعات بها فقط اساتذة نزهاء الا واحدة !!!

  2. نزهاء مثلك ،ان كنتم تفهمون اصلا معنى النزاهة ،لاننا ان بحثنا كيف صار وزيرا سنجده استعمل النزاهة مع اناس نزيهين مثله

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