صورة تعبيرية

فاس.. الحبس لـ 26 متهما بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية

2022-01-13 / 11:11 صباحًا
1
ع محياوي _ هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح بين 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و6 أشهر حبسا نافذة في حق 26 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية ولم يلتزموا بقرارات صادرة عن السلطة العمومية في هذا المجال، بعد متابعتهم في ملفين منفصلين.

و قضت على اثنين منهم بالحبس النافذ ل6 أشهر و5 آلاف درهم غرامة نافذة لحيازتهما وتسهيلهما استعمال المخدرات على الغير واستهلاكها، بعد متابعة كل واحد منهما في ملف منفصل نوقشا وحجزا للتأمل قبل أسبوع، بعد متابعتهما في حالة اعتقال دون الباقي.

وتوبع في ملف 14 متهما أدين 13 منهم بالحبس موقوف التنفيذ ل3 أشهر و500 درهم غرامة نافذة لكل واحد منهم، العقوبة والغرامة نفسيهما المحكوم بها على 11 متهما آخرا توبعوا في حالة سراح مؤقت في ملف آخر منفصل نوقش بدوره قبل أسبوع حجز فيه للتأمل.

وأخرت المحكمة محاكمة المتهمين في 3 جلسات سابقة لأسباب مختلفة بينها تمكينهم من إعداد دفاعهم والاطلاع، بعدما أحيلوا على النيابة العامة في 29 دجنبر الماضي، التي أمرت بإيداع اثنين منهم السجن ومتابعة الباقي في ملفين منفصلين بعد إيقافهم في محلات في أماكن مختلفة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-13 / 4:56 مساءً
Photo of ضمنهم 52 امرأة.. البحرية الملكية تنقذ 177 مهاجرا سريا

ضمنهم 52 امرأة.. البحرية الملكية تنقذ 177 مهاجرا سريا

2022-01-13 / 4:48 مساءً
Photo of “فيدرالية” تؤكد توفر أدوية علاج “كوفيد19” بالصيدليات

“فيدرالية” تؤكد توفر أدوية علاج “كوفيد19” بالصيدليات

2022-01-13 / 4:28 مساءً
Photo of بحضور جمعيات حقوقية.. تأجيل محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط بسطات

بحضور جمعيات حقوقية.. تأجيل محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط…

2022-01-13 / 2:28 مساءً
Photo of شركة بريطانية تعلن اكتشاف الغاز الطبيعي باقليم جرسيف

شركة بريطانية تعلن اكتشاف الغاز الطبيعي باقليم جرسيف

2022-01-13 / 2:19 مساءً
Photo of الفرقة الوطنية تواصل تحرياتها في قضية “مول 63 مليار” و شخصيات نافذة يطالها التحقيق

الفرقة الوطنية تواصل تحرياتها في قضية “مول 63 مليار”…

2022-01-13 / 12:13 مساءً
Photo of أكادير : لجنة تفتيش مركزية تحل بوكالة التنمية الاجتماعية للبحث في قضية ” تحرش” بموظفات

أكادير : لجنة تفتيش مركزية تحل بوكالة التنمية الاجتماعية…

2022-01-13 / 11:56 صباحًا
Photo of لماذا إغلاق الحدود وكورونا ومتحوراته يجتاحون المغرب ؟

لماذا إغلاق الحدود وكورونا ومتحوراته يجتاحون المغرب ؟

2022-01-13 / 10:48 صباحًا
Photo of أمن العيون يوقف ثلاثينيا نصب على تجار ومقاولين في مبالغ مالية

أمن العيون يوقف ثلاثينيا نصب على تجار ومقاولين في…

2022-01-13 / 10:29 صباحًا
Photo of انتحل صفة رجل أمن للنصب على سيدة.. توقيف شخص بتطوان

انتحل صفة رجل أمن للنصب على سيدة.. توقيف شخص…

2022-01-13 / 9:38 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق