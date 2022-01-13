لماذا إغلاق الحدود وكورونا ومتحوراته يجتاحون المغرب ؟
يوما بعد آخر، يتساءل المغاربة من داخل أرض الوطن وخارجه، حول الجدوى من إغلاق الحدود رغم انتشار الفيروس ومتحوراته.
ومنذ تطبيق قرار إغلاق الحدود، تسجل وزارة الصحة حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا ومتحوراته “دلتا وأوميكرون”.
كما تسجل الوزارة يوميا، حصيلة وفيات مرتفعة وحالات حرجة بأقسام الانعاش والعناية المركزة.
وتزامنا وهذا الارتفاع المسجل في الإصابات، تعمدت الحكومة تمديد قرار إغلاق الحدود، رغم نداءات واستغاتات عدد من المغاربة العالقين بمختلف دول العالم والذين يواجهون خطر التشرد والجوع وكذا السجن.
وتبرر الحكومة في كل مناسبة، قرار الإغلاق، بوضع هدف الحفاظ على المكتسبات المحققة وحماية أوراح المواطنين في المقدمة، رغم أن هذا الهدف لم يتحقق بالنظر للحصيلة اليومية المسجلة.
وأمام هذه المعطيات، يتساءل المغاربة عن الجدوى من إغلاق الحدود وإيقاف عدد من الأنشطة الاقتصادية والسياحية رغم انتشار الفيروس ومتحوارته? فهل تتحرك السلطات لمراجعة قرارها وفتح حدود المملكة?
10 تعليقات
الكل يتساءل والجواب اللغز عند أهل القرار فقط…والمغاربة العالقون يواجهون أزمة كرامة وليس فقط كورونا…والازمة الاقتصادية تضرب الكل….واللجنة العلمية وزارة الصحة والداخلية والحكومة تجيبنا بكرونا!!!!!
عمي توفي وحيدا في فرنسا ولم احضر جنازته و ترك ميراث كبيرا و أموالا طائلة لا استطيع الوصول اليها .على أغلب الظن سيسرقها مستخدمه.
نعم انني مع فتح الحدود هاذا ظلم وافتراء والناس معذنون ويعانون من النسيان والحرمان هاذ الشيء في المغرب لوحده في العالم افتحو الحدود حرام عليكم ان اناس اعرفهم مشردون في اوروبا هاذا ظلم كبيروليس له مبرر .
شكرا على هذا المقال؟
قبل كل شيء ينبغي إصلاح وضع العالقين في شتى بلدان العالم و إرجاعهم لبلادهم في أقرب وقت
هذا الاغلاق ليس له مبرر من جميع الجهات اللهم الا مصالح الطبقة الحاكمة فلو كان فتح الحدود لمصاحهم لسارعوا الى فتح الحدود اما ادعاؤهم مصالح الشعب فهذا كدب وبهتان فالناس تتوفا بالفقر والحاجة فلو كانوا يفكرون للمواطنين لاعطوهم حقوهم من مال الشعب الذي ينهب
المغرب الوحيد في العالم الذي تفرد بهذا القرار، فحتى دول اوروبا التي حالات الاصابة فيها مرتفعة بشكل مهول (لامجال لمقارنته َمع بلادنا)، لم تجرأ على غلق الحدود… دائما يغلب اللامنطق في قرارات حكومتنا.
المرجو اعادة النظر في هذا القرار، فالعالقون مشردون يعانون يوميا، و من الجالية ايضا من هو في أمس الحاجة الى فتح الحدود.
وشكرا.
من الوهلة الاولى القرار كان اوحادي الجانب دون مراعاة الامور التي قد تترتب على ذالك ،واليوم عليهم الرجوع للصواب وفتح الحدود عاجلا لانقاذ ما يمكن انقاذه
بفرنسا هده الايام عدد المصابين بكرونا 366 الف يوميا ومع دلك الحالة عادية والحدود مفتوحة مع جميع الدول وكل واحد في عمله أتساءل لمادا المغرب وحده أغلق كل شي رغم ان الحالات اقل بكثير من فرنسا
شكرا على الإحاطة بالموضوع أن شاء الله تفتح الحدود نفسيا واجتماعيا دمرت و ابنتي تعاني نفسيا و زوجتى تتالم بصمت