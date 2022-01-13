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أمن العيون يوقف ثلاثينيا نصب على تجار ومقاولين في مبالغ مالية

2022-01-13 / 10:29 صباحًا
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هبة بريس - العيون

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده المشتبه به في الاتصال هاتفيا بتجار ومقاولي مدينة العيون، منتحلا صفة رئيس أحد المجالس المنتخبة المحلية لإيهامهم بكونه يحتاج مبلغا ماليا بشكل مستعجل، وهو الأمر الذي يسقط الضحايا في الغلط التدليسي ويدفعهم لإرسال حوالات مالية في اسم أحد شركائه في هذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن توقيف شريك المشتبه فيه الرئيسي بتاريخ 3 يناير الجاري، وذلك قبل أن يتم تحديد هوية هذا الأخير وتوقيفه بدوره.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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