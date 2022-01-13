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“التعليم” تعلن انطلاق الترشيح لجائزة “أستاذ السنة”

2022-01-13 / 9:09 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشراكة مع مؤسسة الزهيد، وجمعية أصدقاء المدرسة العمومية عن انطلاق عملية الترشيحات للدورة الرابعة لجائزة أستاذ(ة) السنة برسم الموسم الدراسي 2022-2021، وذلك خلال الفترة الممتدة من يومه الأربعاء 12 يناير 2022 إلى غاية يوم الاثنين 14 فبراير 2022، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة oustadsana.com.

وتأتي جائزة أستاذ(ة) السنة برسم الموسم الدراسي 2022-2021، ترسيخا لثقافة الاعتراف وعرفانا بالدور القيم الذي يلعبه المدرسات والمدرسون الساهرون على الارتقاء بالمنظومة التربوية ببلادنا.

وتفتح الجائزة في وجه أستاذات وأساتذة فئة التعليم الابتدائي العمومي وفئة التربية الدامجة، وكذا فئة معاهد الترقية الاجتماعية والتعليمية (IPSE)، ويتم التباري للفوز بالجائزة عن طريق تقديم مشروع قسم متميز، يساهم في الارتقاء بالتعلمات ويمكن قياس أثره على المتعلمات والمتعلمين.

ويندرج تنظيم هذه المسابقة، في دورتها الرابعة، في إطار تشجيع الأطر التربوية على إبراز كفاءاتها البيداغوجية وتحفيزها للارتقاء بجودة التحصيل الدراسي، كما تشكل فرصة لاكتشاف الطاقات الإبداعية التي يزخر بها قطاع التدريس.

وأشارت وزارة التربية، إلى أن هذه الدورة لجائزة أستاذ(ة) السنة تتميز، ولأول مرة، بإحداث جوائز تشجيعية وتحفيزية للمتوجات والمتوجين على المستوى الجهوي، مضيفة أنه للمزيد من المعلومات حول هذه الجائزة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma.

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تعليق واحد

  1. يجب قبل كل شيء توفير المناخ المناسب للاساتذة وبشكل منصف و متساوي حتى نضمن تكافؤ للفرص او علىالاقلاحداث جائزة تخص مدرسي العالم القروي

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