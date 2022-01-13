يونايتد إيرلاينز” تلغي رحلات جوية بعد إصابة 3 آلاف موظف بكورونا

2022-01-13 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

ألغت شركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية المزيد من الرحلات الجوية بعد الإعلان عن إصابة حوالي 3 آلاف موظف بفيروس كورونا.

ووفقا لمذكرة من الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، سكوت كيربي، فإن حوالي 3000 موظف ثبتت إصابتهم بالفيروس، بما في ذلك ما يقرب من ثلث العمال في مطار Newark Liberty الدولي وهو مدخل مهم إلى مدينة نيويورك.

وكتب كيربي: “لقد فرض انتشار متحور “أوميكرون” ضغوطا على عملياتنا، مما أدى إلى أعطال خلال موسم العطلات المزدحم.. نتيجة لذلك، سيتعين قطع الرحلات الجوية”، مضيفا: “بينما نبذل قصارى جهدنا لتجنب إلغاء الرحلات الجوية، عملنا على استباق التأثير من خلال العمل مبكرا لإلغاء الرحلات عند الضرورة وإخطار العملاء المتأثرين مسبقا بقدومهم إلى المطار. كما نعمل على تقليل جداولنا على المدى القريب للتأكد من أن لدينا الموظفين والموارد اللازمة”

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