القبول المؤقت.. إدارة الجمارك تمدد صلاحية الإجراءات التبسيطية

هبة بريس _ و م ع

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تمديد صلاحية الإجراءات التبسيطية من أجل تسوية الحسابات المكتتبة تحت الأنظمة الاقتصادية للقبول المؤقت، وذلك إلى غاية متم يونيو المقبل.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في منشور يحمل رقم 6268/313، أنه تم إقرار تدابير تبسيطية من أجل تسوية الحسابات المكتتبة تحت الأنظمة الاقتصادية للقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، والمستودع الصناعي الحر، والقبول المقؤت والمستودع الخاص، وذلك بهدف التخفيف من آثار الأزمة الصحية، مذكرة بأن الموعد النهائي للاستفادة من هذه المزايا قد تم تحديده في 31 دجنبر الماضي

وأضاف المصدر ذاته أنه نظرا لاستمرار الآثار السلبية لهذه الأزمة في الوقت الحاضر، فقد تقرر تمديد سريان صلاحية هذه الإجراءات إلى غاية 30 يونيو 2022.

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