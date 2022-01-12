الناطق الرسمي باسم الحكومة أصيب بفيروس كوفيد

هبة بريس - الرباط

أصيب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بفيروس كورونا كوفيد 19.

وقال ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه يتعذر عليه، استثنائيا، عقد الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم غد الخميس

وباستثناء تعليق الندوة الصحافية في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة، التي كان مرتقبا عقدها، زوال غد، وذلك لضرورة عدم التخالط بسبب الإصابة، سيتابع الوزير باقي أنشطته عن بعد، وبشكل عاد، حيث سيشارك، الخميس، في أشغال مجلس الحكومة بتقنية التواصل المرئي.

وتعد هذه أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، معلنة في الحكومة الجديدة، التي يرأسها عزيز أخنوش.

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