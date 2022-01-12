الناطق الرسمي باسم الحكومة أصيب بفيروس كوفيد

2022-01-12 / 10:40 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أصيب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بفيروس كورونا كوفيد 19.

وقال ديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه يتعذر عليه، استثنائيا، عقد الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم غد الخميس

وباستثناء تعليق الندوة الصحافية في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة، التي كان مرتقبا عقدها، زوال غد، وذلك لضرورة عدم التخالط بسبب الإصابة، سيتابع الوزير باقي أنشطته عن بعد، وبشكل عاد، حيث سيشارك، الخميس، في أشغال مجلس الحكومة بتقنية التواصل المرئي.

وتعد هذه أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، معلنة في الحكومة الجديدة، التي يرأسها عزيز أخنوش.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القبول المؤقت.. إدارة الجمارك تمدد صلاحية الإجراءات التبسيطية

القبول المؤقت.. إدارة الجمارك تمدد صلاحية الإجراءات التبسيطية

2022-01-12 / 10:48 مساءً
Photo of شبح الإفلاس يهدد عيادات طب الأسنان

شبح الإفلاس يهدد عيادات طب الأسنان

2022-01-12 / 10:26 مساءً
Photo of مداهمة فيلا بازرو يسفر عن توقيف خليجي رفقة فتاة قاصر

مداهمة فيلا بازرو يسفر عن توقيف خليجي رفقة فتاة…

2022-01-12 / 9:21 مساءً
Photo of مجلس جهة الشرق ووزارة ” حيار ” يوقعان اتفاقيتين مهمتين

مجلس جهة الشرق ووزارة ” حيار ” يوقعان اتفاقيتين…

2022-01-12 / 9:13 مساءً
Photo of انطلاق برنامج ” أوراش ” من 10 أقاليم في مرحلة أولى

انطلاق برنامج ” أوراش ” من 10 أقاليم في…

2022-01-12 / 8:59 مساءً
Photo of تفاصيل القبض على موظف شرطة مزيف بتطوان

تفاصيل القبض على موظف شرطة مزيف بتطوان

2022-01-12 / 8:49 مساءً
Photo of هيئة المعلومات المالية تعرض تقريرها حول غسل الأموال لرئيس الحكومة

هيئة المعلومات المالية تعرض تقريرها حول غسل الأموال لرئيس…

2022-01-12 / 7:58 مساءً
Photo of المغرب يُجري محادثات مع تركيا لاقتناء سفينة حربية

المغرب يُجري محادثات مع تركيا لاقتناء سفينة حربية

2022-01-12 / 7:32 مساءً
Photo of تنسيقية المتعاقدين تدين محاكمة أساتذة

تنسيقية المتعاقدين تدين محاكمة أساتذة

2022-01-12 / 7:12 مساءً
Photo of جنايات سطات…سنتان سجنا لأستاذ متورط في ملف “الجنس مقابل النقط

جنايات سطات…سنتان سجنا لأستاذ متورط في ملف “الجنس مقابل…

2022-01-12 / 7:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق