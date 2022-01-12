شبح الإفلاس يهدد عيادات طب الأسنان

2022-01-12 / 10:26 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

في خطوة تصعيدية جديدة أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 20 يناير الجاري، والذي سيتزامن مع إضراب أطباء القطاع الحر بالمغرب .

وأوضحت الفدرالية في بلاغ لها أن هذا القرار ناتج عن الحيف الذي شمله تنزيل نظام التغطية الصحية والتقاعد لأطباء الأسنان ونهج سياسة الآذان الصماء من طرف المسؤولين، متجاهلين الوضعية الصعبة للقطاع والتي تنذر بإفلاس العديد من العيادات، وكذلك للخصوصية التي تعرفها مهنة طب الأسنان.

وأضاف بلافغ الفدرالية أن “أغلبية أطباء الأسنان بالمغرب هم شباب وفي بداية مشوارهم المهني، وأكثر من نصف الممارسين بالقطاع الحر هن نساء تتجاوز نسبتهم 56%”.

وأكد البلاغ أن “تنزيل نظام الحماية الاجتماعية بالشكل الذي تم فرضه من طرف أصحاب القرار، “ينبئ بعواقب كارثية ستكون سببا مباشرا في إفشاله، خاصة و أن أطباء الأسنان الجدد وأصحاب العيادات في وضعية متعسرة و هم أغلبية، لن يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم بأداء قيمة الاشتراك المرتفعة”.

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‫2 تعليقات

  2. مواطن
    عندما أذهب الى عيادة الأسنان أضطر غلى أخذ ميعاد مسبق نظرا لكثرة الزبناء.ومع ذلك أنتظر في العيادة لمدة ليست بيسيرة .اذن اين هي هذه الأزمة التي يتحدثون عنها.

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