مداهمة فيلا بازرو يسفر عن توقيف خليجي رفقة فتاة قاصر

2022-01-12 / 9:21 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أوقفت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بمدينة أزرو، مساء يوم الأحد الماضي، مواطنا خليجيا في قضية استدراج فتاة قاصر لممارسة الجنس حسب مصدر هبة بريس.

و جرى إيقاف المتهم حسب ذات المصدر ، تبعا لشكاية ، توصلت بها النيابة العامة من طرف أب الفتاة بالتبني، وبتعليمات من ذات النيابة، قامت عناصر الشرطة القضائية بمداهمة منزلا في ملكية هذا المواطن الخليجي وأوقفته في حالة تلبس وهو برفقة الفتاة القاصر التي لا يتجاوز عمرها 15 سنة.

وتم ضبط المتهم في حالة تلبس بمعاقرة المشروبات الكحولية. حيث تم اقتياده لمقر مفوضية الشرطة للتحقيق معه في المنسوب إليه يضيف المصدر، واتهم الأب في شكايته المواطن الخليجي بالاستغلال الجنسي للفتاة.

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‫3 تعليقات

  1. أين مراقبة الوالدين اين التربية لو كانت مربية،ماخرجت،من المنزل والله سيسؤلكم الله يون القيامة عن تفريطكم في تربية،ابناءكم،وابناءكن حتى تكحلها عاد تبلغوا النيابة يا عقول العصافير

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