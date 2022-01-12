إفريقيا: الأمن الغذائي يشكل أحد أكبر تحديات القرن الـ21
عزيز اخنوش

انطلاق برنامج ” أوراش ” من 10 أقاليم في مرحلة أولى

2022-01-12 / 8:59 مساءً
23
هبة بريس _ الرباط

ينطلق برنامج ” أوراش “، الذي أعطى رئيس الحكومة انطلاقته اليوم الأربعاء عبر التوقيع على المنشور المتعلق به، من 10 أقاليم في مرحلة أولى، في أفق تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بأقاليم المضيق – الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفيكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم وتارودانت.

وأضاف المصدر ذاته أن تنزيل برنامج ” أوراش “، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، يأتي مباشرة بعد توقيع رئيس الحكومة على المنشور المتعلق بإطلاق هذا البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج سيستفيد منه خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود ” أوراش ” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفرقة الوطنية تواصل تحرياتها في قضية “مول 63 مليار” و شخصيات نافذة يطالها التحقيق

الفرقة الوطنية تواصل تحرياتها في قضية “مول 63 مليار”…

2022-01-13 / 12:13 مساءً
Photo of أكادير : لجنة تفتيش مركزية تحل بوكالة التنمية الاجتماعية للبحث في قضية ” تحرش” بموظفات

أكادير : لجنة تفتيش مركزية تحل بوكالة التنمية الاجتماعية…

2022-01-13 / 11:56 صباحًا
Photo of فاس.. الحبس لـ 26 متهما بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية

فاس.. الحبس لـ 26 متهما بتهمة خرق حالة الطوارئ…

2022-01-13 / 11:11 صباحًا
Photo of لماذا إغلاق الحدود وكورونا ومتحوراته يجتاحون المغرب ؟

لماذا إغلاق الحدود وكورونا ومتحوراته يجتاحون المغرب ؟

2022-01-13 / 10:48 صباحًا
Photo of أمن العيون يوقف ثلاثينيا نصب على تجار ومقاولين في مبالغ مالية

أمن العيون يوقف ثلاثينيا نصب على تجار ومقاولين في…

2022-01-13 / 10:29 صباحًا
Photo of انتحل صفة رجل أمن للنصب على سيدة.. توقيف شخص بتطوان

انتحل صفة رجل أمن للنصب على سيدة.. توقيف شخص…

2022-01-13 / 9:38 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء باردة بعدد من مناطق المملكة

2022-01-13 / 7:00 صباحًا
Photo of القبول المؤقت.. إدارة الجمارك تمدد صلاحية الإجراءات التبسيطية

القبول المؤقت.. إدارة الجمارك تمدد صلاحية الإجراءات التبسيطية

2022-01-12 / 10:48 مساءً
Photo of الناطق الرسمي باسم الحكومة أصيب بفيروس كوفيد

الناطق الرسمي باسم الحكومة أصيب بفيروس كوفيد

2022-01-12 / 10:40 مساءً
Photo of شبح الإفلاس يهدد عيادات طب الأسنان

شبح الإفلاس يهدد عيادات طب الأسنان

2022-01-12 / 10:26 مساءً

‫23 تعليقات

  2. السيد اخنوش رجل اعمال بامتياز وعقلاني وله كفاءات عليا ممتازة جدا… الحمد لله هذه الاوراش ستعود بالنفع على الشعب المغربي وسيعطي نظرة مستقبلية تستخدم الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا….

  3. لنا كامل الثقة في هذآ الرجل المناسب للرئاسة ويستحق التقدير والاحترام… بإذن الله سيعطي نظرة مستقبلية للمغرب بهذه الاوراش التي تعود بالنفع على الشعب المغربي…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق