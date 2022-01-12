انطلاق برنامج ” أوراش ” من 10 أقاليم في مرحلة أولى
ينطلق برنامج ” أوراش “، الذي أعطى رئيس الحكومة انطلاقته اليوم الأربعاء عبر التوقيع على المنشور المتعلق به، من 10 أقاليم في مرحلة أولى، في أفق تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بأقاليم المضيق – الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفيكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم وتارودانت.
وأضاف المصدر ذاته أن تنزيل برنامج ” أوراش “، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، يأتي مباشرة بعد توقيع رئيس الحكومة على المنشور المتعلق بإطلاق هذا البرنامج.
وأشار إلى أن البرنامج سيستفيد منه خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود ” أوراش ” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات
23 تعليقات
نتمنى ذالك لان فعلآ شبابنا جد ماسة إلى فرص عمل …
المشكل أن الاوراش مدروسة ومخطط ولكن غير مطبقة ههههه …….
القرى هي التي جد محتاجة إلى هذه الاوراش ..لأنها جد مهمشة اقتصاديا نريد من الحكومة أن ترفع مستوى الإقتصاد بها وتطوير الاوراش بها من ناحية مجال الصناعة التقليدة كصناعة الزرابي وغيرها لتعود بالنفع على الساكنة….
كله كلام فقط بدون تطبيق هذا ليس غريب عنا…
نريد التغير والإصلاح على جميع أنحاء المملكة، في جميع القطاعات، كما نطالب في الزيادة في الأجور ووووووو
نخاف أن تكون مثل الحكومة السابقة التي كانت تعطينا وعودا ولا تطبقها …. والمؤسف أنها لهبت الميزانية المتخصصة لعدة مشاريع ولآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم…
لقد كثرت البطالة في المغرب ما يعادل النصف من سكانه.. هناك من حاصل على الديبلومات وللأسف الشديد بطالي والمشكل من الحكومة لم توفر له فرص عمل حتى لا يكون عالة على المجتمع…..
انه رئيس في المستوى المطلوب ، بالتوفيق ….
أملنا في هذه الحكومة أن يصبح المغرب أفضل من السابق……
نريد الواقع وليس كلام على حبر على ورق وإنما بتنفيدها هههههههههههه.
الحمدلله هذه الاوراش ستعود بالنفع وذالك من أجل رفع مستوى فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على الإجازات…..
إنها مرحلة وخطوة جديدة بالنسبة للمستوى الاقتصادي الوطني المغربي أظنه أنه سيكون أفضل بكثير من السابق…
هل ستكلف هذه الاوراش مباليغ مهمة من ميزانية أموال الشعب هههههههههههه.
المغرب سيقفز قفزة كبيرة تعود بالنفع على الشعب المغربي ونتمنى هذه الاوراش تعم الفائدة للجميع المواطنين …
المغرب يحتاج إلى التغيير والاصلاح وليس الرجوع إلى الصفر مرة أخرى مما خلفته الجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه..
يجب ان تعم الفائدة للجميع من أجل رفع مستوى فرص العمل للشباب العاطل وتكثير من فرص العمل….
نريد الاستثمارات ومشاريع تنموية شاملة بين المدينة والقرية حتى لاتكثر الهجرة من القرية الى المدينة.
حكومة ناجحة بسياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير .. المزيد من التألق والابداع والتطوير….
حكومة بمعنى الكلمة ناجحة بسياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير وفقهم آلله في اوراشهم التي ستعود بالنفع على الشعب المغربي..
المغرب جد ماسة إلى التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول شباب عاطلين عن العمل نريد توفير متطلبات الفقير الذي طالما عان من أجل الحصول على لقمة العيش. المرجو مراجعة جميع القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا…