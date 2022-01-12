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عزيز اخنوش

انطلاق برنامج ” أوراش ” من 10 أقاليم في مرحلة أولى

2022-01-12 / 8:59 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

ينطلق برنامج ” أوراش “، الذي أعطى رئيس الحكومة انطلاقته اليوم الأربعاء عبر التوقيع على المنشور المتعلق به، من 10 أقاليم في مرحلة أولى، في أفق تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بأقاليم المضيق – الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفيكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم وتارودانت.

وأضاف المصدر ذاته أن تنزيل برنامج ” أوراش “، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، يأتي مباشرة بعد توقيع رئيس الحكومة على المنشور المتعلق بإطلاق هذا البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج سيستفيد منه خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود ” أوراش ” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات

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