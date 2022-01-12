تفاصيل القبض على موظف شرطة مزيف بتطوان

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، يوم أمس الثلاثاء 11 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة موظف شرطة واستعمالها في النصب والاحتيال.

وكان المشتبه فيه قد انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على سيدة وسلبها مبلغا ماليا، وذلك بعدما أوهمها بقدرته على التوسط لها في تسوية قضية زجرية تخص زوجها.

وقد كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تورط المشتبه به في ارتكاب قضايا مماثلة، حيث قام بانتحال صفة موظف شرطة لتعريض مسير أحد المقاهي بمدينة تطوان للابتزاز، وسلبه مبلغا ماليا بعدما هدده بتوريطه في قضية جنحية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

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