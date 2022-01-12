سويسرا تتحدث عن “بداية النهاية” لجائحة كورونا

2022-01-12 / 8:35 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قالت الحكومة السويسرية إن متحور “أوميكرون” قد يكون “بداية النهاية” بالنسبة للجائحة، معربة في الوقت نفسه عن رغبتها في تمديد الإجراءات السارية لوقف انتشاره حتى نهاية مارس.

وقال وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، “ربما نحن عشية منعطف قد يكون حاسما مع الانتقال من مرحلة الجائحة إلى مرحلة مرض متوطن مع وصول المناعة لدى السكان إلى مستويات عالية الآن”.

وأضاف بيرسيه أن “أوميكرون شديد العدوى وأقل خطورة، لكن هذا ليس سببا يدفع إلى تقليل الحذر. لكنه ليس سببا أيضا للهلع”.

وتابع أنه مع أخذ التلقيح وعمليات الشفاء، فإن معدل المناعة للذين تفوق أعمارهم 20 عاما تجاوز 90% وبلغ حتى 97% لمن هم فوق سن 80 عاما.

وسويسرا التي تعد نحو 8.6 ملايين نسمة، سجلت أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا منذ بدء الوباء، أي حوالي 139 وفاة لكل مئة ألف نسمة، فيما حصل 67% من السكان على اللقاح كاملا، وهو معدل أقل من ذلك المسجل في دول أوروبا الغربية.

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