طنجة..مصرع عامل سقط عليه جدار بورش بناء (صور + فيديو)

2022-01-12 / 7:35 مساءً
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هبة بريس – مكتب طنجة

لقي عامل بناء مصرعه عشية اليوم الاربعاء 12 يناير ، متأثرا باصابات بليغة إثر سقوط جدار بورش بناء على مستوى منطقة بوخالف بالقرب من مطار ابن بطوطة الدولي .

وعلمت “هبة بريس” أن عامل البناء الذي لقي مصرعه في الأربعنيات من العمر كان يزاول عمله بالورش المذكور قبل أن يسقط عليه جدار تسببت فيه رافعة بناء حيث لقي مصرعه على الفور.

وحلت بعين المكان السلطات المحلية والمصالح الامنية مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

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