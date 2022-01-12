المغرب يُجري محادثات مع تركيا لاقتناء سفينة حربية

2022-01-12 / 7:32 مساءً
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قال الموقع العالمي “تاكتيكال ريبورت ” ان القوات البحرية الملكية المغربية
تجري محادثات مع شركة “Golcuk Shipyard” التركية المتخصصة في صناعة السفن الحربية.

واشار نفس المصدر بأن المغرب يجري محادثات حاليا مع الشركة التركية المذكورة، من أجل الحصول على 7 سفن حربية المتخصصة في الهجوم السريع لصالح القوات المسلحة الملكية البحرية.

ويرى نفس المصدر ، انه بحصول المغرب عليها ستتعزز القوة البحرية للمملكة التي لازالت تحتاج إلى المزيد من التعزيز.

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