تنسيقية المتعاقدين تدين محاكمة أساتذة

2022-01-12 / 7:12 مساءً
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أدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ما وصفتها بالمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق أساتذة التعاقد، مؤكدة تشبثها ببراءة جميع الأساتذة المتابعين، وبإسقاط التهم الملفقة لهم.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها التأجيل المتكرر لجلسات المحاكمة، معتبرة أن الهدف من ورائها هو استنزاف الأستاذات والأساتذة، وثنيهم عن مواصلة النضال ضد مخطط التعاقد، كما عبرت عن إدانتها للأحكام الصادرة في حق أستاذين من حاملي الشهادات.

وقالت التنسيقية في بلاغها أن تواصل مسلسل المحاكمات يهدف إلى ترهيب الأساتذة، وفرملة الفعل النضالي، عبر الاستنزاف المادي والمعنوي، لا لشيء سوى لانخراطهم المبدئي في معركة إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأشار أساتذة التعاقد إلى أن فوجا من زملائهم، سيكونون غدا الخميس على موعد مع جلسة محاكمة جديدة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث سيخوض الأساتذة إضرابا وطنيا عن العمل، فضلا عن وقفة احتجاجية امام المحكمة دعما لزملائهم.

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