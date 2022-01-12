جنايات سطات…سنتان سجنا لأستاذ متورط في ملف “الجنس مقابل النقط
هبة بريس _الرباط
قضت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الأربعاء بسنتين سجنا في حق أستاذ متهم على خلفية قضية ماباتت تعرف بالجنس مقابل النقط، بعد أن توبع لوحده من قبل الوكيل العام بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، فيما تمت إحالة ملفات أربعة أساتذة آخرين على ابتدائية المدينة في وقت سابق، اثنين منهم تمت متابعتهما في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح والتي ستستأتف محاكمتهم غدا الخميس بالمحكمة الابتدائية.
ويشار أن مدينة سطات تحولت إلى قبلة للباحثين عن الخبر على خلفية الواقعة التي ألقت بظلالها على المشهد الجامعي محليا ووطنيا، والتي أثرت سلبا على السير العادي بهذه المؤسسة الجامعية، مخلفة ردود أفعال بين أساتذة وطلبة طالبوا بحماية الجامعة من كل أشكال الاستهداف حفاظا على كرامة الطالب والاستاذ معا، وتثمينا للمجهودات المبذولة من جهة، لاضفاء نوع من الشرعية والمصداقية للدبلومات الممنوحة لتعزيز المنافسة الشريفة لأصحابها حين مشاركاتهم في مباريات بجامعات أخرى، علما ان جامعة الحسن الأول كانت من الجامعات المغربية التي يضرب لها ألف حساب في التكوين الأكاديمي والبحث العلمي وابرام الشراكات مع مؤسسات أجنبية ودولية.
22 تعليقات
انها سنتين في حكمه قليلة جدآ ،،، كان على السلطات القضائية أن تحكم عليه بالطرد الكلي من التعليم مع محاكمته باقصى الحكم….
أن الحلول كلها سهلة حيث يجب وضع كميرات اثناء اجتياز الامتحان…
ماحكم،الزاني المتزوج اليس،الرجم حتى الموت هو الآن يعتبر،ميتا عند الله، ولو،خرج من السجن الله يقول،وليس نحن نريد،تطبيق،الشريعة الاسلامية،في الأحكام كفانا،احكام،استعمارية،تركتها لنا عدوة،الاسلام،فرنسا العلمانية،الماسونية،
هو الحاج ثابت مازال حيا ام ماذا، اصبح عندنا العديد،من الحاج ثابت في مدارسنا وكلماتها ومؤسساتنا،العامة،والخاصة،نساءل الله العقاب،لهؤلاء،الفسقة،الذين،لا يخافون الله،
كاسيات عاريات … وهذا ما يؤدي إلى التحرش الجنسي من طرف الأساتذة ذوي الأخلاق الفاسدة….
يجب على المؤسسات التعليمية أن تجد حلا لهذه المهزلة من أجل محاربة هذه الظاهرة التي شوهت صورة التعليم..
الحكم قليل عليه يجب محاكمته اكثر مع سحبه من التعليم لأنه لايستحق هذه المهنة الشريفة التي تربي أجيال في المستقبل….
أن الابتزاز الجنسي في الكليات جد منتشر مقابل النقط حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هؤلاء المفسدين….
في نظري أن وقع في الفخ.. يجب على السلطات إعادة الحكم…
الانتباه يثير إلى بعض الطالبات إلى التحرش الجنسي من طرف الأساتذة …
حتى الطمع .. اذا كان الأستاذ متوفرًا على سيارة فاخرة او المال..ّ يطمع به الطالبة حتى يوقعها في الفخ….
هذه الظاهرة لاتعم المؤسسات التعليمية .،وإنما من طرف الأرباب العمل والادارات ،،ولآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
كما قال أحد الشعراء:( قم للاستاذ وفيه تبجيدا كاد الأستاذ أن يكون رسول)…وانتهى الكلام.
خلاصة الكلام الخطأ في الأستاذ ولكن المسبب الحقيقي الطالبة بملابسها الغير المتحشمة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…..
انها نقطة الضعف عند الطالبة من أجل حصولها على النقط مقابل الجنس….
أن الطالبات يعرضن انفسهن إلى الابتزازت من طرف الأساتذة من أجل النقط وبميزة جدأ لا ندري من المسؤول عن هذه الظاهرة…
لا حولة ولا قوة إلا باللهالعليالعظيم ذهب التعليم مع الناس القدماء الشرفاء …. كان يملؤنا الخوف والحشمة….
يجب على الحكومة مع تنسيق وزارة التعليم بالبس الموحد لجميع المؤسسات التعليمية من أجل محاربة هذه الأفعال اللاخلاقية…
نحن رافضين هذآ الحكم اعيد النظر فيه حتى يكونون عبرة لمن سولت له نفسه في ارتكاب هذه الجريمة اللاخلاقية ……
أصبح التحرش الجنسي سلاح لا هرب منه… لقد شوهوا صورة التعليم على صعيد الدول…