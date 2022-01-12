جنايات سطات…سنتان سجنا لأستاذ متورط في ملف “الجنس مقابل النقط

2022-01-12 / 7:03 مساءً
7

هبة بريس _الرباط

قضت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الأربعاء بسنتين سجنا في حق أستاذ متهم على خلفية قضية ماباتت تعرف بالجنس مقابل النقط، بعد أن توبع لوحده من قبل الوكيل العام بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، فيما تمت إحالة ملفات أربعة أساتذة آخرين على ابتدائية المدينة في وقت سابق، اثنين منهم تمت متابعتهما في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح والتي ستستأتف محاكمتهم غدا الخميس بالمحكمة الابتدائية.

ويشار أن مدينة سطات تحولت إلى قبلة للباحثين عن الخبر على خلفية الواقعة التي ألقت بظلالها على المشهد الجامعي محليا ووطنيا، والتي أثرت سلبا على السير العادي بهذه المؤسسة الجامعية، مخلفة ردود أفعال بين أساتذة وطلبة طالبوا بحماية الجامعة من كل أشكال الاستهداف حفاظا على كرامة الطالب والاستاذ معا، وتثمينا للمجهودات المبذولة من جهة، لاضفاء نوع من الشرعية والمصداقية للدبلومات الممنوحة لتعزيز المنافسة الشريفة لأصحابها حين مشاركاتهم في مباريات بجامعات أخرى، علما ان جامعة الحسن الأول كانت من الجامعات المغربية التي يضرب لها ألف حساب في التكوين الأكاديمي والبحث العلمي وابرام الشراكات مع مؤسسات أجنبية ودولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هيئة المعلومات المالية تعرض تقريرها حول غسل الأموال لرئيس الحكومة

هيئة المعلومات المالية تعرض تقريرها حول غسل الأموال لرئيس…

2022-01-12 / 7:58 مساءً
Photo of المغرب يُجري محادثات مع تركيا لاقتناء سفينة حربية

المغرب يُجري محادثات مع تركيا لاقتناء سفينة حربية

2022-01-12 / 7:32 مساءً
Photo of تنسيقية المتعاقدين تدين محاكمة أساتذة

تنسيقية المتعاقدين تدين محاكمة أساتذة

2022-01-12 / 7:12 مساءً
Photo of صديقي : الزراعة الدائرية آلية لتطوير الفلاحة المغربية

صديقي : الزراعة الدائرية آلية لتطوير الفلاحة المغربية

2022-01-12 / 6:49 مساءً
Photo of أمن العيون يوقف 10 أشخاص أبرزهم مهرب دولي للمخدرات

أمن العيون يوقف 10 أشخاص أبرزهم مهرب دولي للمخدرات

2022-01-12 / 6:44 مساءً
Photo of أول تعليق رسمي للصين حول الناشط الإيغوري الموقوف بالمغرب

أول تعليق رسمي للصين حول الناشط الإيغوري الموقوف بالمغرب

2022-01-12 / 6:33 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.6 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.6 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-12 / 5:30 مساءً
Photo of تسجيل 5518 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 5518 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-12 / 4:46 مساءً
Photo of حتى 12 يناير.. نسبة ملء السدود بالمملكة بلغت 34,2 في المائة

حتى 12 يناير.. نسبة ملء السدود بالمملكة بلغت 34,2…

2022-01-12 / 4:15 مساءً
Photo of حقائق جديدة في قضية موثق أكادير المتهم بإختلاس ودائع زبناءه

حقائق جديدة في قضية موثق أكادير المتهم بإختلاس ودائع…

2022-01-12 / 1:14 مساءً

‫7 تعليقات

  1. انها سنتين في حكمه قليلة جدآ ،،، كان على السلطات القضائية أن تحكم عليه بالطرد الكلي من التعليم مع محاكمته باقصى الحكم….

  3. ماحكم،الزاني المتزوج اليس،الرجم حتى الموت هو الآن يعتبر،ميتا عند الله، ولو،خرج من السجن الله يقول،وليس نحن نريد،تطبيق،الشريعة الاسلامية،في الأحكام كفانا،احكام،استعمارية،تركتها لنا عدوة،الاسلام،فرنسا العلمانية،الماسونية،

  4. هو الحاج ثابت مازال حيا ام ماذا، اصبح عندنا العديد،من الحاج ثابت في مدارسنا وكلماتها ومؤسساتنا،العامة،والخاصة،نساءل الله العقاب،لهؤلاء،الفسقة،الذين،لا يخافون الله،

  7. الحكم قليل عليه يجب محاكمته اكثر مع سحبه من التعليم لأنه لايستحق هذه المهنة الشريفة التي تربي أجيال في المستقبل….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق