جنايات سطات…سنتان سجنا لأستاذ متورط في ملف “الجنس مقابل النقط
هبة بريس _الرباط
قضت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الأربعاء بسنتين سجنا في حق أستاذ متهم على خلفية قضية ماباتت تعرف بالجنس مقابل النقط، بعد أن توبع لوحده من قبل الوكيل العام بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، فيما تمت إحالة ملفات أربعة أساتذة آخرين على ابتدائية المدينة في وقت سابق، اثنين منهم تمت متابعتهما في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح والتي ستستأتف محاكمتهم غدا الخميس بالمحكمة الابتدائية.
ويشار أن مدينة سطات تحولت إلى قبلة للباحثين عن الخبر على خلفية الواقعة التي ألقت بظلالها على المشهد الجامعي محليا ووطنيا، والتي أثرت سلبا على السير العادي بهذه المؤسسة الجامعية، مخلفة ردود أفعال بين أساتذة وطلبة طالبوا بحماية الجامعة من كل أشكال الاستهداف حفاظا على كرامة الطالب والاستاذ معا، وتثمينا للمجهودات المبذولة من جهة، لاضفاء نوع من الشرعية والمصداقية للدبلومات الممنوحة لتعزيز المنافسة الشريفة لأصحابها حين مشاركاتهم في مباريات بجامعات أخرى، علما ان جامعة الحسن الأول كانت من الجامعات المغربية التي يضرب لها ألف حساب في التكوين الأكاديمي والبحث العلمي وابرام الشراكات مع مؤسسات أجنبية ودولية.
7 تعليقات
انها سنتين في حكمه قليلة جدآ ،،، كان على السلطات القضائية أن تحكم عليه بالطرد الكلي من التعليم مع محاكمته باقصى الحكم….
أن الحلول كلها سهلة حيث يجب وضع كميرات اثناء اجتياز الامتحان…
ماحكم،الزاني المتزوج اليس،الرجم حتى الموت هو الآن يعتبر،ميتا عند الله، ولو،خرج من السجن الله يقول،وليس نحن نريد،تطبيق،الشريعة الاسلامية،في الأحكام كفانا،احكام،استعمارية،تركتها لنا عدوة،الاسلام،فرنسا العلمانية،الماسونية،
هو الحاج ثابت مازال حيا ام ماذا، اصبح عندنا العديد،من الحاج ثابت في مدارسنا وكلماتها ومؤسساتنا،العامة،والخاصة،نساءل الله العقاب،لهؤلاء،الفسقة،الذين،لا يخافون الله،
كاسيات عاريات … وهذا ما يؤدي إلى التحرش الجنسي من طرف الأساتذة ذوي الأخلاق الفاسدة….
يجب على المؤسسات التعليمية أن تجد حلا لهذه المهزلة من أجل محاربة هذه الظاهرة التي شوهت صورة التعليم..
الحكم قليل عليه يجب محاكمته اكثر مع سحبه من التعليم لأنه لايستحق هذه المهنة الشريفة التي تربي أجيال في المستقبل….