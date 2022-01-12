أمن العيون يوقف 10 أشخاص أبرزهم مهرب دولي للمخدرات

2022-01-12 / 6:44 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

في إطار العمليات الأمنية المتواصلة التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية بمدينة العيون، من أجل محاربة الجريمة وإيقاف الأشخاص المطلوبين قضائيا عبر حمالات تمشيطية تستهدف المبحوث عنهم في جرائم مختلفة، تمكنت المصالح الأمنية خلال 48 ساعة الماضية من إيقاف 10 أشخاص بمدينة العيون، مبحوث عنهم ويشتبه تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، فالأول مبحوث عنه من أجل قضيتين تتعلقان بسرقة سيارة والسرقة الموصوفة، أما الثاني فمبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل أربع قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وكذا انتحال صفة، فيما الموقوف الثالث مبحوث عنه وطنيا ومحليا من أجل ثلاثة قضايا تتعلق بالسرقة باستعمال السلاح الأبيض، الهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وكذا حادثة سير مع جنحة الفرار، الرابع مبحوث عنه على الصعيد الوطني لفائدة أمن طانطان من الاتجار الدولي في المخدرات، الخامس والسادس مبحوث عنهما من أجل إهمال الأسرة، والسابع يشكل موضوع بحث لفائدة الدرك الملكي من أجل قضيتين تتعلقان بإصدار شيك بدون مؤونة، أما الثامن فمبحوث عنه وطنيا لفائدة أمن القنيطرة من أجل قضيتين تتعلقان بإكراه بدني في الديون العمومية، بينما تم إيقاف المشتبه فيه التاسع متلبسا بحيازة 34 قرصا مخدرا موجهة للترويج بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، أما المشتبه فيه العاشر فقد تم إيقافه متلبسا بترويج مخدر الشيرا، وتم حجز كمية من المخدر منه.

يضيف المصدر، أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لأبحاث قضائية من أجل تقديمهم أمام إحدى النيابتين العامتين بحسب نوع القضية المتورط فيها، أو إحالتهم على الجهة الطالبة البحث.

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