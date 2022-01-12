المتحور أوميكرون.. تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية

2022-01-12 / 6:41 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الأربعاء من أن المتحور أوميكرون الذي ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كوفيد-19 “تبقى فيروسا خطرا” رغم أنها تتسبب بعوارض أقل شدة.

وقال خلال مؤتمر صحافي “رغم أن أوميكرون يسبب عوارض أقل خطورة من دلتا (المتحور الذي كان مهيمنا حتى الآن)، إلا أنها تبقى فيروسا خطرا وخصوصا للأشخاص غير المطعمين”

وهذا المتحور التي كشف للمرة الأولى في جنوب أفريقيا في نهاية نوفمبر 2021، انتشر بكثافة منذ ذلك الحين في العالم بمستويات غير مسبوقة منذ بدء الوباء.

وعوارض أوميكرون الأقل شدة خصوصا بالنسبة للأشخاص الملقحين بالكامل والذين تلقوا الجرعة المعززة، مقارنة مع المتحورة دلتا دفعت بالبعض الى اعتبارها مرضا “خفيفا”.

لكن غيبرييسوس حذر من أن “المزيد من العدوى يعني المزيد من دخول المستشفيات، والمزيد من الوفيات، المزيد من الناس الذين لن يتمكنوا من العمل بما يشمل المعلمين والطواقم الطبية، والمزيد من المخاطر لظهور متحورة أخرى تكون أكثر عدوى وتتسبب بوفيات أكثر من أوميكرون”.

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