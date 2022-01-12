أول تعليق رسمي للصين حول الناشط الإيغوري الموقوف بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

علقت السلطات الصينية على قضية الناشط الإيغوري يديريسي عيشان المعروف ب”إدريس حسن”، وقالت ان هذا الأخير تبنى الأيديولوجية المتطرفة عندما كانت يدرس في جامعة البترول الصينية الواقعة في بكين.

واستنادا لما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية، “إفي”، فقد أعلنت الصين أن الناشط الإيغواري، ينتمي منذ عام 2012 عندما بدأ الإقامة في تركيا – الدولة التي رفضت تسليمه إلى الصين – إلى منظمة حركة تركستان الشرقية الإسلامية، ونشر “مواد سمعية وبصرية عنيفة تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية”.

واتهمت السلطات الصينية إدريس حسن بـ”قتل الكفار، وقال إن الشهداء الجهاديين سيذهبون إلى الجنة” واكتسب تقنيات تصنيع العبوات الناسفة، كما نسبت له الصين بأن له الفضل في إدارة موقع www.sidiqlar.com .

الى ذلك يعرف ان منظمات حقوقية عديدة ناشدت المغرب بعدم تسليم يديريسي إيشان مخافة قتله.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي أسبوعي إن “الحكومة المغربية تحترم الإجراءات والالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها”.

ويديريسي إيشان رهن الاعتقال منذ وصوله، في يوليو الماضي، إلى مطار محمد الخامس، قادما من تركيا في طريقه إلى فرنسا.

وتم اعتقاله على خلفية صدور اسمه في نشرة حمراء للإنتربول، حيث تتهمه السلطات الصينية بـ “الإرهاب”.

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