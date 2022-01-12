تقرير يكشف عدد ملاك البتكوين بالمغرب

هبة بريس

بات 900 ألف شخص في المغرب يملكون عملات رقمية مشفرة يشكلون 2.4 بالمئة من إجمالي سكان البلاد، وفق تقديرات “ترابل أيه” وهو مزود للعملات الرقمية ومقره سنغافورة.

وقال موقع “كوين تليغراف” إن هذه التقديرات تضع المغرب في المرتبة الأولى بين قائمة دول شمال أفريقيا وضمن قائمة أفضل 50 دولة لملاك العملات المشفرة حول العالم، على الرغم من حظر السلطات التعامل في هذه العملات.

ويعتبر المغرب دولة رائدة في تداولات البتكوين – أكبر عملة مشفرة – خلال العام الماضي، ولم تتفوق عليها سوى السعودية عند تقييم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.

في 2017، أصدر المغرب قرارا يحظر التعامل بعملة البتكوين، حيث يجرم تداول هذه العملة مما يعرض المالكون والمعدنون للعقوبات.

في الوقت الذي بدأ فيه القانون حيز التنفيذ عام 2017، لم يعرقل الحظر امتلاك العملات المشفرة كما تظهر البيانات، إذ

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