بمكناس.. وزير الفلاحة يترأس ورشة عمل دولية ويطلق مشاريع لتطوير المقاولات والابتكار

هبة بريس

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، بمكناس، ورشة عمل دولية حول الزراعة الدائرية والابتكارات في الفلاحة الإيكولوجية.

كما قام الوزير بتدشين مركز الابتكار للصناعات الغذائية. ورافقه خلال هذه الزيارة كل من عامل مكناس وسفير هولندا ومهنيون ووفد كبير من مسؤولين بالوزارة .

وفي كلمته الافتتاحية، أشار الوزير إلى أن الزراعة الدائرية، التي تعتبر من ابتكارات الإيكولوجيا الفلاحية تعد نموذجا يحتذى به وأنها آلية لتطوير فلاحة مغربية ذات أداء بيئي واقتصادي واجتماعي. وتعزز الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030 هذا النموذج لا سيما على مستوى الركيزة الثانية المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية من خلال فلاحة مرنة وفعالة بيئيًا.

وتعتبر هذه الورشة هي مبادرة أولى لتبادل الخبرات العلمية حول الفلاحة الإيكولوجية في مواجهة التحديات الجديدة للتنمية الفلاحية المستدامة والزراعة الدائرية كبديل مسؤول لخدمة الأجيال القادمة. كما أنها فرصة للاستفادة من الممارسات وقصص النجاح والابتكارات بغية إنشاء مركز وطني للفلاحة الإيكولوجية بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، لفائدة الباحثين والطلبة والفلاحين.

وتعتبر الزراعة الدائرية، أو الزراعة ذات المدخلات الخارجية المنخفضة، أحد مكونات الإيكولوجيا الفلاحية وتعد بأن تكون نموذجًا للمستقبل. تكمن الفكرة في الإنتاج بطريقة تقلل من الخسائر إلى أدنى حد في سلسلة الإنتاج عن طريق الحفاظ على المخلفات و / أو المنتجات الثانوية للكتلة الحيوية الفلاحية وتحويل الأغذية في النظام الغذائي كموارد متجددة.

كما أن الضيعات الفلاحية التي تمارس الزراعة الدائرية تقلل من المدخلات وتغلق الدورات قدر الإمكان، خاصة تلك التي تحتوي على النيتروجين والفوسفور والكربون والطاقة والماء”.

وتميز هذا الحدث الذي ينظم من طرف المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والقطب الفلاحي للابتكار بمكناس (AGRINOVA) بشراكة مع سفارة هولندا، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المهنيين والباحثين.

وبالموازاة مع الورشة قام الوزير بتدشين مركز الابتكار في الصناعات الغذائية بمكناس، كما قام بزيارة مختبرات التحاليل والبحوث والحاضنة وأطلق أشغال تشييد قاعة تكنولوجية على مستوى المركز.

وبتكلفة تصل إلى 28 مليون درهم، تتمثل مهام هذا المركز في التكوين وتنمية المهارات ودعم حاملي المشاريع واحتضان الشركات الناشئة والابتكار ودعم ومواكبة المصنعين في مجال الصناعات الغذائية”.

ويندرج إطلاق هذا المركز في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″ لتطوير القطاع الفلاحي، التي تنص من خلال ركيزتها الثانية، على مواصلة تطوير السلاسل الفلاحية من خلال الاعتماد على الإنجازات، لا سيما فيما يتعلق بدمج السلاسل من العالية إلى السافلة وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية. وبهذا، فإنها تشجع الابتكار في القطاع الفلاحي وتحسين جودة الإنتاج وكذلك مضاعفة الاستثمار في البحث والتطوير”.

وقد تم إبرام ثلاث اتفاقيات شراكة لضمان اشتغال هذا المركز، ويتعلق الأمر باتفاقية إطار للبحث والتطوير في مجال الصناعات الغذائية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمعهد الوطني للبحث الزراعي.

وتهدف الاتفاقية الثانية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) و المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات )موروكو فودكس(، إلى التقارب والتعاون للمساهمة في انجاح استراتيجية الجيل الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية ونمو شركات الصناعات الغذائية المغربية بالخصوص شركات جهة فاس -مكناس ، من خلال تحسين جودة وتثمين المنتجات الفلاحية. وتهدف الاتفاقية الثالثة المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية إلى تحديد الإطار العام للتعاون لضمان إدارة وتشغيل خلية المواكبة التابعة للمركز.

وللتذكير، فإن جمعية القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) هي قطب تنافسي فلاحي تم إنشاؤها كجمعية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتجمع بين شركات الصناعات الغذائية والتنظيمات البيمهنية من مختلف السلاسل ومؤسسات البحث والتكوين والسلطات العمومية، بهدف تطوير مشاريع تشاركية مبتكرة للبحث والتطوير بجهة فاس – مكناس.

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